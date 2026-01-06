Leonardo Rodríguez y Griselda Arreguín advierten sobre fraude a adultos mayores

Adultos mayores están siendo víctimas de fraudes, a nombre del Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante llamadas telefónicas en las que se les asegura falsamente que cuentan con saldos a favor por miles de pesos.

De acuerdo con la denuncia, personas que se hacen pasar por personal del SAT contactan a adultos mayores y les indican que tienen un saldo a favor, por lo que deben acudir a las instalaciones del SAT para tramitar o actualizar su firma electrónica y así poder reclamar la supuesta devolución.

El SAT no realiza llamadas para informar sobre saldos a favor

El regidor Leonardo Rodríguez y la regidora Griselda Arreguín emitieron una alerta pública al señalar que el SAT no realiza llamadas telefónicas para informar sobre saldos a favor, y que dichos montos solo pueden conocerse si previamente se presentó una declaración fiscal. "Quienes realizamos actividades fiscales sabemos que el SAT no te llama para decirte que tienes saldo a favor, y mucho menos puedes saberlo si no hiciste una declaración", señalaron.

Indicaron que entre los meses de diciembre y enero se ha detectado un incremento en llamadas constantes y hostigamiento telefónico hacia adultos mayores, con el objetivo de obtener sus datos personales y fiscales.

Un caso reciente involucra a Filiberto Castillo García

Uno de los casos es el de don Filiberto Castillo García, de 68 años de edad, quien el pasado 17 de diciembre acudió a realizar un proceso de actualización de sus datos fiscales. Durante el trámite, se le generaron claves fiscales; sin embargo, denunció que fue obligado a firmar un documento en el que supuestamente recibió una memoria USB que contenía su firma electrónica y certificado de sello digital, misma que nunca le fue entregada, por lo que se presume un posible fraude.

Los regidores recordaron que existe un antecedente similar ocurrido en 2017, cuando empresas factureras abrieron cuentas bancarias en Banorte a nombre de familias, principalmente del sector oriente, utilizando datos personales bajo el engaño de devoluciones del SAT. En aquel entonces, los montos iban de 100 a 150 mil pesos y se detectó la participación de empresas de otros estados como Jalisco y Aguascalientes, con un daño estimado de hasta 50 millones de pesos.

Advertencia a la ciudadanía

Ante estos hechos, consideran que podría tratarse de un nuevo intento de operar el mismo esquema de fraude, por lo que exhortaron a la ciudadanía a no compartir datos personales, no atender llamadas de números desconocidos y no confiar en supuestas devoluciones sin haber realizado previamente una declaración.