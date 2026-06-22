Óscar Aguilar reporta fluctuaciones en trámites de pasaporte en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La Oficina de Relaciones Exteriores en Monclova registra un comportamiento atípico en la tramitación de pasaportes mexicanos, con fluctuaciones considerables en la demanda diaria, situación que autoridades atribuyen a las condiciones económicas de las familias.

El director de la dependencia, Óscar Aguilar, informó que el número de citas varía de manera irregular, con jornadas que alcanzan hasta 100 solicitudes y otras con apenas entre 17 y 25.

"Es un comportamiento muy atípico. Hay días con 100 citas, otros con 17, 25 o 70; no es algo constante. Generalmente los viernes, sobre todo cuando hay consejo de maestros, y los lunes es cuando tenemos mayor demanda", explicó.

Detalló que actualmente las citas se asignan mediante WhatsApp y vía telefónica, factor que también influye en las variaciones de la demanda.

Aguilar señaló que, en comparación con el año pasado, la afluencia de usuarios ha disminuido, situación que relacionó con el impacto de la economía familiar. No obstante, destacó que Monclova continúa siendo la oficina con mayor número de trámites de pasaporte en Coahuila.

Indicó que, en promedio, se realizan alrededor de 400 trámites de pasaporte al mes, aunque la expedición diaria también presenta variaciones, con jornadas que oscilan entre 10 y 50 documentos.

Respecto a los costos, precisó que el pago federal depende de la vigencia solicitada: mil 795 pesos por tres años y 2 mil 440 pesos por seis años, además de la tarifa correspondiente para el documento con vigencia de 10 años. A estos montos se suma un impuesto municipal de 704 pesos por pasaporte.

El funcionario aclaró que durante el presente año no se han aplicado incrementos significativos en las tarifas, salvo los ajustes anuales mínimos autorizados por la Federación.

Finalmente, señaló que eventos internacionales como el Mundial no han generado un aumento en la demanda de pasaportes, ya que el comportamiento de los trámites se mantiene similar al registrado el año anterior, sin repuntes significativos recientes.