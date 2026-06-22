Reprograman el Mercadito Emprendedor en Plaza Aldama, Coahuila

El Mercadito Emprendedor se reprogramó el viernes 26 de junio en Plaza Aldama, tras suspenderse el fin de semana pasado por condiciones climáticas, con el objetivo de fortalecer el comercio local y acercar expresiones artísticas a la comunidad.

El evento se desarrollará de 17:00 a 22:00 horas, frente al Museo Coahuila y Texas, donde emprendedores locales ofrecerán sus productos en un espacio que promueve el consumo directo y el respaldo a pequeños negocios.

Además de su enfoque económico, el mercadito busca llevar arte y contribuir a mantener la cultura en la ciudad, al integrar actividades artísticas dentro de su programación.

Los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, área de comida y un ambiente familiar, así como de las presentaciones musicales de alumnos de la Casa de las Artes, como parte de su cierre de curso.

Esta iniciativa combina el impulso al emprendimiento con la difusión cultural, generando un espacio de convivencia comunitaria donde se promueve tanto la economía local como el talento artístico.

La invitación permanece abierta al público en general para asistir, apoyar a los comerciantes locales y participar en una jornada que integra comercio, cultura y entretenimiento.