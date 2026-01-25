Mayra Valdés González refuerza mediación familiar en Coahuila

La Secretaría de las Mujeres de Coahuila fortalece acciones de mediación, orientación y acompañamiento integral, enfocadas en salvaguardar el interés superior de la niñez. La titular de la dependencia, Mayra Valdés González, informó que para atender los conflictos entre ex parejas y reducir el impacto negativo en los hijos, se brinda atención psicológica gratuita a madres y padres a través de los Centros de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres (CJEM), ubicados en municipios como Saltillo, Torreón, Ciudad Acuña, Frontera y Piedras Negras.

La funcionaria hizo un llamado a las familias que atraviesan procesos de separación a no involucrar a sus hijas e hijos en los conflictos personales, al advertir que este tipo de conductas genera violencia emocional que afecta directamente el desarrollo de los menores. Valdés González resaltó la importancia de que tanto los adultos como los menores reciban acompañamiento profesional, a fin de que los problemas entre padres no se traduzcan en daños psicológicos para quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, señaló que estos casos requieren atención responsable y coordinación entre las distintas instancias involucradas, por lo que exhortó a la ciudadanía a acudir a los CJEM cuando existan indicios de violencia, incluida la violencia vicaria, para recibir la orientación adecuada. Finalmente, lamentó que en algunos casos los desacuerdos entre adultos terminen perjudicando a niñas, niños y adolescentes, al reiterar que los menores no deben convertirse en un medio de confrontación entre los padres, sino en una prioridad a proteger durante cualquier proceso de separación.