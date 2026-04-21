FreightCar America: trabajador enfrenta obstáculos en su pensión

Tras sufrir una lesión derivada de su actividad laboral que lo dejó con movilidad limitada en un brazo, un trabajador de la empresa FreightCar America denunció retrasos y presuntas omisiones en el trámite de su pensión en la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Rodrigo Misael Álvarez Gómez, de 31 años, explicó que su padecimiento se originó por la repetición constante de movimientos en su trabajo, lo que derivó en un síndrome del túnel del carpo. Señaló que fue intervenido el 30 de agosto del 2025, sin embargo aseguró que el resultado de la operación no fue favorable, ya que actualmente no cuenta con la movilidad completa del brazo afectado.

Indicó que a pesar de su condición, el Seguro Social le otorgó únicamente una incapacidad temporal con una valoración del 12 %, lo cual considera no refleja la gravedad de su estado físico.

El trabajador señaló que, aunque el dictamen médico ya fue emitido, enfrenta constantes trabas en el departamento de pensiones de la Clínica 86, donde ha sido citado en múltiples ocasiones sin obtener respuesta concreta. "Me dicen que no hay sistema o que regrese otro día; así me traen constantemente, pero no me han dado una solución y me han tratado de mala manera".

Señaló que la pensión ya le fue aprobada, pero no ha podido concluir el proceso debido a que no le entregan el documento necesario para formalizarla, además, denunció presunto mal trato por parte del personal del área.

La situación se agrava, dijo, al no contar actualmente con ingresos, pues la empresa se encuentra en paro laboral, mientras que tiene la responsabilidad de mantener a sus cuatro hijos.

Álvarez Gómez también manifestó que, tras buscar atención médica externa, le detectaron afectaciones en el otro brazo, información que no le fue proporcionada por el IMSS durante sus valoraciones.