Frente Cardenista apoya a familias vulnerables en el sector sur

Como parte de las acciones de apoyo a la economía familiar, integrantes del Frente Cardenista realizaron la entrega de despensas a familias del sector sur de la ciudad, ante el incremento en los precios de la canasta básica.

Mario Garza Pérez, coordinador del movimiento, informó que estos apoyos forman parte de una estrategia permanente para respaldar a los sectores más vulnerables, gracias al respaldo de su dirigencia nacional. "Estamos ya en la entrega aquí con todos los vecinos de la colonia Praderas, otorgando estos apoyos gracias a Francisco Javier García Gaona, nuestro líder nacional, quien ha brindado todo el respaldo para hacer llegar estas despensas no solo a nuestros miembros, sino a la ciudadanía en general".

Detalló que los recursos para estos apoyos provienen de aportaciones internas y de personas altruistas que colaboran con la organización, lo que permite mantener de manera constante este tipo de beneficios sociales. Garza Pérez señaló que la entrega de despensas no tiene fines políticos ni electorales, sino que responde a la necesidad de apoyar a las familias por el encarecimiento de los productos de la canasta básica. "Todo lo que se recauda se transforma en despensas y otros apoyos para la ciudadanía, sin lucro ni cuestiones electoreras; es un esfuerzo de la Organización Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional".

Finalmente, dijo que estas acciones continuarán extendiéndose a otros sectores, aunque dijo que el objetivo es ampliar la cobertura para beneficiar a un mayor número de familias en todo el municipio.