Mario Garza Pérez critica el uso de adultos mayores en protestas en Monclova

El coordinador del Frente Cardenista, Mario Garza Pérez, llamó a no utilizar a los adultos mayores en movilizaciones con fines políticos y aseguró que actualmente las gestiones de usuarios ante SIMAS son atendidas sin necesidad de recurrir a protestas.

Luego de la manifestación realizada esta semana por las regidoras de Monclova Griselda Arreguín, de UDC, y Nancy Carolina Villarreal, de Morena, el gestor social cuestionó esta movilización, al considerar que tiene un componente político y que se está utilizando a adultos mayores en acciones relacionadas con el proceso electoral de 2027. "Vemos una exhibición política, aprovechándose de los adultos mayores", afirmó.

El dirigente sostuvo que, a diferencia de administraciones anteriores del Sistema de Agua y Saneamiento, en la actualidad no se han tenido problemas para gestionar apoyos ante la dependencia. Explicó que integrantes de la organización han enviado usuarios directamente al organismo para realizar gestiones relacionadas con sus recibos y, en algunos casos, se han conseguido condonaciones o rebajas cuando existen situaciones que deben ser revisadas.

Recordó que en la pasada administración encabezada por Mario Zamudio Miechelsen, el Frente Cardenista realizó protestas y marchas por los costos del servicio de agua, acciones con las que, aseguró, se consiguieron rebajas para miles de usuarios de Monclova, Frontera y Castaños. Sin embargo, consideró que actualmente las condiciones son diferentes y que las gestiones pueden realizarse directamente ante el organismo operador.

El coordinador del Frente Cardenista señaló que las movilizaciones encabezadas por las regidoras responden más a intereses personales que a una problemática social. Garza Pérez vinculó las protestas con la cercanía del proceso electoral de 2027 y cuestionó que actores políticos busquen mantenerse en cargos públicos. "Ya son intereses personales en los cuales quieren seguir sacándole juguito ahí a la nómina del municipio", declaró.

El dirigente hizo énfasis en la participación de adultos mayores en las manifestaciones y pidió que no sean utilizados como parte de actividades políticas. Consideró además que las personas de la tercera edad deben ser protegidas de las altas temperaturas y evitar exponerlas innecesariamente durante movilizaciones. Consideró innecesario realizar protestas contra dependencias que, desde su perspectiva, están atendiendo las gestiones de los ciudadanos.