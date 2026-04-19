Frente frío número 45 provoca alerta en Monclova por lluvias y viento

La entrada del frente frío número 45 mantiene en alerta a Protección Civil, ante el pronóstico de lluvias y rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en los próximos días.

El director de Protección Civil en Monclova, Pedro Alvarado, informó que se esperan chubascos aislados en el estado, aunque no se descarta que las precipitaciones puedan intensificarse en algunas regiones.

"Se esperan otra vez lluvias para el estado, chubascos aislados. Vamos a esperar qué es lo que nos indica CONAGUA, el Servicio Meteorológico y la Subsecretaría de Protección Civil", señaló.

Indicó que actualmente las lluvias más fuertes se concentran en la región norte de Coahuila, sin embargo, se mantiene vigilancia constante ante la posibilidad de que estas condiciones se extiendan hacia la región centro, incluyendo Monclova.

"Vamos a ver si eso va a bajar hacia esta zona; de ser así, emitiríamos el alertamiento en tiempo y forma", explicó.

Alvarado destacó que personal de la dependencia realiza recorridos preventivos en puntos identificados como de riesgo, a fin de actuar de manera oportuna en caso de contingencias.

Asimismo, hizo un llamado a la población a extremar precauciones, especialmente al transitar por vialidades con acumulación de agua.

"Si vemos que el agua está corriendo con fuerza por avenidas, vados o pasos, no hay que aventurarse a cruzar, ni en vehículo ni a pie. En las pasadas lluvias tuvimos que rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus autos", advirtió.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a no poner en riesgo su integridad ni la de sus familias, evitando cruzar zonas inundadas y manteniéndose atentos a los avisos oficiales que se emitan en las próximas horas.