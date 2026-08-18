Activistas buscan perros que no han sido localizados

Mientras continúa el proceso judicial por presunto maltrato animal, asociaciones y rescatistas de la Región Centro de Coahuila mantienen la búsqueda de decenas de perros que fueron entregados a Frichem y cuyo paradero actualmente se desconoce, informó Ana Márquez Cervantes, directora de Fundación Milma.

La activista advirtió que los reportes recibidos por animales que permanecían bajo resguardo de la organización han obligado a las asociaciones a revisar y cotejar información para determinar dónde se encuentran. "Nos están llegando reportes de perritos que se dejaron bajo su resguardo y no los encontrábamos. Ha sido una labor maratónica estar revisando y estar cotejando con los perros que tenemos en resguardo", señaló.

Márquez Cervantes estimó que, tan solo entre las asociaciones y rescatistas independientes que participan en esta revisión, alrededor de 15 perros están siendo buscados en lo que corresponde a los casos que han llegado directamente a su organización. Sin embargo, aclaró que la cifra podría ser mayor, pues han recibido reportes de personas que entregaron animales para su resguardo y posteriormente no pudieron localizarlos.

La directora de Fundación Milma señaló que algunos reportes apuntan a que perros que estaban bajo resguardo podrían haber sido entregados a particulares u otros sitios. La preocupación aumentó porque algunas personas han referido la desaparición de perros de raza que habían dejado bajo cuidado de la organización. Márquez Cervantes indicó que durante el rescate realizado en el sitio investigado únicamente encontraron dos perros husky: uno en muy malas condiciones, con una fractura y lesiones, y otro afectado por parásitos externos.

Ante los reportes, llamó a las personas que tengan información sobre animales cuyo paradero se desconozca a acudir directamente ante la Fiscalía General del Estado y presentar las denuncias correspondientes. "Nosotros no somos nadie para estar recibiendo quejas. Somos asociación civil. Si ustedes tienen eso, vayan a la Fiscalía e interpongan su denuncia", sostuvo.

La activista consideró que también deberá determinarse si los casos denunciados pueden constituir algún delito y si existen otros sitios donde animales entregados para su cuidado permanezcan en condiciones inadecuadas.

Márquez Cervantes informó que de los animales rescatados inicialmente, dos han fallecido y 51 permanecen bajo tratamiento. Los perros reciben atención para recuperar peso, además de desparasitación interna y externa, mientras las asociaciones buscan recursos para mantenerlos. Explicó que los gastos dependen de las condiciones de cada animal. Un tratamiento básico puede representar alrededor de 800 pesos por perro, sin contar el alimento, mientras que casos que requieren procedimientos especializados pueden elevar considerablemente los costos. Como ejemplo, mencionó que un perro con tumor venéreo transmisible (TVT) puede requerir quimioterapia y generar gastos de entre 6 mil y 7 mil pesos. También se requiere atención veterinaria, medicamentos, baños, estudios de rayos X y, en algunos casos, ultrasonidos, dependiendo de las lesiones y enfermedades que presente cada animal. Aunque reconoció que han recibido donaciones de alimento, señaló que los recursos aún son insuficientes para atender las necesidades de todos los perros. "Son demasiados animales y para ubicar tantos animales pues sí es para alimentarlos y para todo. Prácticamente estamos empezando de cero con todos", afirmó.

Respecto a la audiencia que se lleva a cabo por el caso, la directora de Fundación Milma señaló que esperan que el juez valore las pruebas y determine lo conducente, mientras que las asociaciones confían en que se mantenga la prisión preventiva de la directora de Frichem. No obstante, aclaró que las organizaciones respetarán la determinación judicial y continuarán con el proceso independientemente de la medida cautelar que se determine. "No nos vamos a desanimar si a la persona, la directora de Frichem, se le deja en libertad porque independientemente que haya o no haya preventiva, hay un proceso que se va a seguir", expresó. Márquez Cervantes dijo que las asociaciones no pretenden prejuzgar y que se respetará la presunción de inocencia, pero sostuvo que las condiciones encontradas en los animales constituyen elementos que deben ser considerados por las autoridades. "Nosotros estamos viendo con hechos esos animales", afirmó. La directora de Fundación Milma, organización que tiene 14 años de trabajo, reconoció que existe molestia entre los rescatistas por el caso, debido al tiempo que les ha tomado construir la confianza de la sociedad. "Milma tiene 14 años. Por eso sí nos da un poco de enfado de que tardamos en obtener la confianza como para que vengan y quebranten todo eso que ya se había logrado", señaló.