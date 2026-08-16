Exigen justicia por 53 perros rescatados de Frichem en Castaños

Exigen justicia por los 53 perros rescatados de las instalaciones de la Fundación Frichem, en Castaños, mientras al interior del Centro de Justicia Penal se desarrollaba la audiencia contra quien era el cuidador del albergue, detenido por el caso de maltrato animal.

Al exterior del inmueble, un grupo de mujeres y hombres, integrantes de Patitas San Buena, se manifestó con pancartas y fotografías de los animales, en las que mostraban las condiciones en que fueron localizados durante el cateo realizado por la Fiscalía del Estado y otras corporaciones el pasado miércoles.

Los manifestantes exigieron justicia para los animales y castigo para todas las personas que pudieran estar involucradas en los hechos. "Estamos exigiendo justicia por los seres sin voz que fueron maltratados porque ellos no pueden defenderse, exigimos castigo para todos los involucrados en este caso de maltrato animal", expresó Norma Leticia Lira, quien encabezaba el grupo.

Las personas, originarias de San Buenaventura, señalaron que son independientes y desde hace ocho años se dedican a la protección de animales a través del grupo Patitas San Buena. Explicaron que, al conocer que se realizaría la audiencia contra el cuidador del albergue que estaba ubicado en la colonia Libertad de Castaños, decidieron acudir al exterior del Centro de Justicia Penal para exigir que el caso no quede impune.

Además, solicitaron que se gire una orden de aprehensión contra la dueña del lugar y otras personas que, señalaron, pudieron haber sido cómplices de los hechos, al considerar que presuntamente fueron testigos de los constantes maltratos y no los denunciaron.

Las integrantes de Patitas San Buena también cuestionaron qué ocurrió con el resto de los animales que, de acuerdo con publicaciones de la propietaria en redes sociales, se encontraban bajo resguardo del albergue. Señalaron que en videos difundidos en redes sociales la dueña aseguraba que tenían alrededor de 200 animales, mientras que durante el operativo de rescate fueron localizados únicamente 53 perros.