Frío intenso reduce afluencia de compradores en Monclova

El arranque de semana se sintió más silencioso de lo habitual en el Centro de Monclova. El frío que ingresó la madrugada del lunes frenó el paso a los compradores y redujo drásticamente el movimiento comercial en plena recta final del año, una época que normalmente se caracteriza por filas en tiendas, tráfico y bolsas llenas rumbo a casa.

Los comerciantes describieron la mañana como "apagada", con cortinas abiertas pero pocos clientes en los pasillos. Algunos estiman que la afluencia cayó hasta un 70 % comparado con otros días decembrinos, cuando el flujo suele ser constante desde temprano.

El termómetro marcó alrededor de 10 °C, aunque la sensación térmica fue menor debido al viento, condición que mantuvo a muchas familias resguardadas. Quienes sí salieron lo hicieron rápido, buscando lo indispensable antes de regresar a casa.

Para este martes el pronóstico no da tregua: se esperan mínimas de 4 grados y máximas cercanas a 14 °C, por lo que la recuperación de clientes podría tardar, de acuerdo con locatarios. Aun así, confían en que el cierre de año reactive las ventas con compras de última hora, regalos y preparativos para la cena de Año Nuevo.

"El frío nos bajó la gente, pero esperamos que en estos días repunte, la gente siempre termina saliendo a buscar lo que falta", comentaron comerciantes mientras servían café caliente para combatir las bajas temperaturas.