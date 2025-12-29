Víctor Manuel Aguilera Gómez reporta avances en concurso de AHMSA en Saltillo

El procedimiento concursal de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) registró avances procesales luego de que el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez desahogó diferentes vistas otorgadas por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con fecha 16, 17 y 22 de diciembre de 2025, en las que manifestó su conocimiento sobre diversas sentencias laborales emitidas en Saltillo, Coahuila, mismas que deberán ser tomadas en cuenta para la prelación de créditos conforme al artículo 224 de la Ley de Concursos Mercantiles.

Mediante escritos presentados ante la jueza Ruth Haggi Huerta García, se notificó que el síndico recibió oficios firmados electrónicamente por jueces federales laborales adscritos al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales y al Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, ambos con sede en Saltillo, en los que se informan resoluciones y etapas procesales relacionadas con juicios promovidos contra AHMSA.

En el primer desahogo, correspondiente al folio 35203, Aguilera Gómez señaló haber tomado conocimiento del expediente 257/2023-I, promovido por Julián Tadeo Márquez González, donde se notificó que causó estado la sentencia del 03 de noviembre de 2025, la cual condena a Altos Hornos de México al pago de diversas prestaciones.

Respecto al escrito registrado con folio 35204, el síndico reconoció la información del expediente 559/2024-I, promovido por Luis Eduardo Saldaña Garza, donde AHMSA fue condenada al pago de $770,913.03 pesos. Asimismo, se dio cuenta de los oficios correspondientes a los procedimientos 45/2025-II y 280/2023-II, promovidos por Víctor Alfonso Garza Reyes y Juan Jaime Ríos Sandoval, donde igualmente se reporta que las sentencias dictadas en su favor han causado estado.

También fue informado sobre el procedimiento 439/2024-II, promovido por Héctor Yamel Maldonado Rivas, en el cual se abrió ejecución de sentencia y se fijó la cantidad líquida susceptible de preferencia.

En el escrito bajo folio 35205, Aguilera Gómez desahogó la vista otorgada el 22 de diciembre, reconociendo los oficios relativos al procedimiento 263/2025-III, promovido por Florencio Garza Milar, donde se adjunta sentencia del 22 de octubre de 2025, que condena a AHMSA al pago de prestaciones y que ha causado estado para efectos de reconocimiento preferente.

También sobre 439/2024-II, con sentencia de 08 de octubre de 2025, y respecto al expediente 45/2025-II, con sentencia de 07 de octubre de 2025, ambas condenatorias y notificadas para su consideración en la prelación de créditos.

Las constancias quedaron asentadas en actuaciones del 26 de diciembre de 2025, donde la jueza ordenó integrar los documentos a los autos y tener por hechas las manifestaciones del síndico. Todo ello se certificó ante la secretaria de juzgado Marlene Sandra Chávez Reyes, quien dio fe.

Con los desahogos presentados, el síndico reiteró que la información será considerada en los términos legales correspondientes y solicitó a la autoridad que se le tuviera por cumplidas las vistas en tiempo y forma.