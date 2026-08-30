Relata entre lágrimas que UANE la dejó sin carrera

Una joven identificada como Majo Cárdenas se enteró de que la carrera de Mercadotecnia que había elegido en la UANE Monclova no se abriría, pese a que ya había realizado su proceso de inscripción, entregado documentación y pagado lo correspondiente.

A través de sus redes sociales, la joven relató la frustración que le provocó conocer la decisión y señaló que la universidad le informó que la carrera no se abriría debido a que únicamente había cuatro estudiantes inscritos.

Majo Cárdenas explicó que el 25 de agosto acudió a la UANE para entregar el certificado de bachillerato que le había proporcionado su preparatoria. Fue entonces cuando, según su relato, recibió la noticia de que no se abriría la carrera que había elegido, a solo 10 días de que iniciaran las clases.

La joven afirmó que en ningún momento del proceso de inscripción se le informó sobre la posibilidad de que el programa académico no fuera abierto, por lo que consideró que el aviso llegó demasiado tarde.

Ante la situación, comenzó a buscar alternativas en otras instituciones, aunque señaló que varias ya habían cerrado sus procesos de inscripción. Incluso consideró trasladarse a Saltillo para continuar sus estudios.

Posteriormente acudió a la UTRCC extensión Castaños, donde recibió información sobre las opciones disponibles, pero decidió buscar una alternativa en Monclova debido a que requería un horario matutino.

Finalmente, acudió a la UTRCC Monclova, donde ya había presentado el examen de admisión y posteriormente realizó su proceso de inscripción.

Cárdenas destacó que el trato recibido en la UTRCC fue positivo y que, después de varios días de preocupación y estrés, logró encontrar una alternativa para continuar sus estudios universitarios.

La joven confirmó que ya está inscrita y que comenzará ahí su nueva etapa universitaria, aunque reconoció que deberá realizar sacrificios debido a la distancia que tendrá que recorrer.