Cierre temporal de la escuela Héroes del 47 en Monclova por fumigación

Autoridades de la Secretaría de Salud y del área de Servicios Primarios realizaron trabajos de fumigación y limpieza en la escuela Héroes del 47, luego de la presencia de pulgas y garrapatas en el plantel, situación que derivó en el cierre del mismo por parte de padres de familia.

Se informó que, tras estas acciones, los alumnos podrán reincorporarse a clases el próximo lunes, una vez concluido el periodo de seguridad posterior a la fumigación.

El director de Servicios Educativos, Abraham Segundo González, aclaró que no se trató de una plaga generalizada, sino de un caso aislado derivado de la presencia de un animal. "No era tanto como plaga, fue un animalito que ingresó y de ahí se detectaron entre cuatro y seis garrapatas. Sin embargo, no se minimizó el tema y se actuó de inmediato", explicó.

Detalló que los trabajos se realizaron sin la presencia de alumnos ni personal docente, a fin de garantizar la efectividad de la fumigación, la cual permanecerá activa durante todo el fin de semana. "Aunque normalmente se recomiendan hasta cinco días sin actividad, se optó por un periodo de tres días, cerrando completamente el plantel para asegurar la eliminación de cualquier riesgo", indicó.

En estas acciones participaron de manera coordinada dependencias estatales y municipales, incluyendo el área de salud local y la jurisdicción sanitaria, como parte de los protocolos establecidos. Asimismo, el funcionario informó que se mantiene en revisión la condición de una barda de concreto dentro del plantel, la cual ha generado inquietud entre la comunidad escolar.

Señaló que será personal especializado quien determine las acciones a seguir, en coordinación con instancias técnicas y Protección Civil estatal. "Se está a la espera del dictamen correspondiente para saber si se retira o se interviene parcialmente. Es un tema que ya está siendo atendido", puntualizó.

Finalmente, pidió a la comunidad escolar mantener la calma y tener paciencia, al asegurar que se dará seguimiento tanto al tema sanitario como a la infraestructura del plantel, en beneficio de los estudiantes.