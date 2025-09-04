Estudiantes regresan a clases seguras tras fumigación en primaria

La Secretaría de Salud en coordinación con el municipio, a través de Bienestar Animal, Servicios Primarios y el área de Salud, intervinieron en la primaria Julia Cantú Ford 128 con jornadas de limpieza y fumigación para la eliminación de garrapatas y pulgas. Faustino Aguilar Arocha, titular de la Jurisdicción Sanitaria 04, informó que este viernes se aplicará la última fumigación con un insecticida de efecto residual, lo que permitirá garantizar un entorno seguro para los estudiantes. "Es un producto que se queda impregnado por varios meses y evita la reaparición de pulgas o garrapatas", explicó. El funcionario aseguró que, con estas acciones, los alumnos podrán regresar a clases presenciales el próximo lunes 8 de septiembre, fecha en que darán inicio formal al ciclo escolar, luego de que el pasado 1 de septiembre fueran enviados a sus hogares como medida de precaución. Aguilar Arocha señaló que, aunque ya se realizó una limpieza y fumigación integral en el plantel, aún se trabaja en la reubicación de perros que se encontraban dentro de las instalaciones. Asimismo, exhortó a los padres de familia a evitar llevar mascotas al área escolar para prevenir futuros brotes. Finalmente, adelantó que la Secretaría de Salud se dará a la tarea de supervisar más planteles educativos de la región, con el objetivo de prevenir situaciones similares y reforzar las medidas de higiene en beneficio de la comunidad escolar.