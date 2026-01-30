Carlos Villarreal supervisa construcción de nueva escuela en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal realizó una visita de supervisión a la construcción de la Escuela Suzanne Lou Pape, que será la escuela número 127 que construye la Fundación Distribuidores Nissan. Este proyecto educativo se consolida con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, mediante el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación y la Fundación Distribuidores Nissan, fortaleciendo las acciones a favor de la educación en Monclova.

La obra representa una inversión superior a los 20 millones de pesos y permitirá la reubicación de esta institución educativa que por años ha enfrentado problemas de inundación durante la temporada de lluvias, situación que afectaba el desarrollo académico y la seguridad de las niñas y niños del sector. La nueva escuela contará con instalaciones seguras, dignas y funcionales para la comunidad escolar.

Durante la supervisión estuvo presente Esra Cavazos, coordinadora de Mejora en Monclova, quien acompañó el recorrido y constató los avances del proyecto que beneficiará a la comunidad escolar.

Al respecto, el alcalde Carlos Villarreal señaló: "Esta obra es una respuesta directa a una necesidad histórica de este sector. Estamos garantizando espacios educativos dignos y seguros para nuestras niñas y niños, y avanzando con proyectos que fortalecen de fondo las condiciones de aprendizaje en Monclova, gracias al trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez".

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado, sumando esfuerzos, capacidades y voluntades para impulsar proyectos que generen beneficios reales para la ciudadanía, fortaleciendo la educación, la infraestructura y el desarrollo social, siempre con una visión de futuro para las familias monclovenses.