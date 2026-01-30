Contratación de 3,500 trabajadores para construcción de tramo ferroviario en Saltillo

SALTILLO, COAH.- La Secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro, informó que la empresa Grupo Carso requerirá la contratación de hasta 3 mil 500 trabajadores para la construcción del tramo ferroviario Saltillo–Santa Catarina, proyecto que forma parte de la nueva línea de tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, cuya licitación fue otorgada en 2025 a la empresa Operadora CICSA.

La funcionaria explicó que el reclutamiento del personal se realizará de manera escalonada, con incorporaciones iniciales de entre 200 y 300 trabajadores durante los primeros meses, hasta alcanzar el número total previsto conforme avance la obra.

Detalles confirmados

Indicó que para definir el calendario oficial de contrataciones, el Gobierno del Estado y representantes de la empresa constructora sostendrán una reunión técnica el próximo miércoles, en la que se establecerán los tiempos y perfiles requeridos en cada etapa del proyecto.

El tramo ferroviario contempla la construcción de 111 kilómetros de doble vía, con un periodo estimado de ejecución de tres años, lo que representa una de las obras de infraestructura más relevantes en la región.

Impacto en la comunidad

Zogbi Castro subrayó que, además de los empleos directos, el desarrollo de esta obra detonará una importante demanda de mano de obra indirecta, beneficiando a sectores como el transporte, la alimentación, la logística, el mantenimiento y otros servicios vinculados a la cadena productiva.

Detalló que la convocatoria laboral incluye perfiles operativos como ayudantes generales, albañiles, herreros, carpinteros y personal de limpieza, así como puestos especializados para ingenieros civiles e industriales, topógrafos, profesionistas del área ambiental y personal administrativo.

Finalmente, destacó que este proyecto ferroviario representa una oportunidad relevante para fortalecer el empleo formal y la economía regional durante los próximos años.