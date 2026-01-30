Federico Fernández Montañez informa sobre detenciones en Torreón

SALTILLO, COAH.- El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que la estrategia de colaboración entre los gobiernos de Coahuila y Durango ya muestra resultados positivos, especialmente en la atención de delitos de alto impacto que se cometen entre ambas entidades, con énfasis en la región Laguna.

El funcionario explicó que hace alrededor de mes y medio, los gobernadores de Coahuila y Durango encabezaron una reunión en la zona militar de La Laguna, en la que participaron fiscales, secretarios de seguridad, corporaciones policiales y mandos especiales, con el propósito de fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional.

Acciones de la autoridad

Fernández Montañez recordó que en dicha región se habían detectado robos violentos a vehículos y domicilios, cuyos autores delinquían en municipios coahuilenses y posteriormente huían hacia Durango para evitar ser detenidos. El funcionario estatal señaló que se trata de un grupo delictivo relevante, que ya se encontraba bajo investigación, pero que lograba evadir a las autoridades al cruzar la frontera estatal.

Destacó que la participación ciudadana ha sido fundamental para obtener resultados, ya que las denuncias oportunas permiten una reacción inmediata de las fuerzas de seguridad. Subrayó que recientemente, en Torreón, ciudadanos reportaron delitos en tiempo real e incluso se comunicaron directamente con mandos policiales.

Detalles confirmados

Gracias a la coordinación entre las corporaciones de ambos estados, el respaldo del Ejército, la Guardia Nacional y el uso de los sistemas de videovigilancia del C4, dijo, se logró identificar y detener a los presuntos responsables en menos de 30 minutos. El Fiscal detalló que los detenidos pertenecen a una banda conformada por al menos 12 personas, en su mayoría originarias de Durango, que operaban en diversos puntos, incluyendo carreteras y vialidades. Aunque aún hay integrantes pendientes de captura, aseguró que ya están plenamente identificados por las víctimas.

Impacto en la comunidad

Finalmente, Fernández Montañez afirmó que estos avances confirman la efectividad de las acciones conjuntas y reiteró que la coordinación entre Coahuila y Durango se mantendrá de manera permanente para combatir los delitos que trascienden los límites estatales.