Víctor Moisés es recordado en su funeral en Monclova, piden justicia

Entre coronas de flores, lágrimas contenidas y un silencio marcado por la indignación, familiares, amigos y vecinos dieron el último adiós a Víctor Moisés, el joven motociclista que perdió la vida tras ser arrollado en días pasados.

La tarde de este miércoles, la iglesia Santiago Apóstol se vio repleta. El féretro permanecía al centro del templo, rodeado no sólo por quienes crecieron junto a él, sino también por elementos de distintas corporaciones policiacas, debido a que uno de sus hermanos pertenece a una institución de seguridad pública, muestra del respaldo que ha acompañado a la familia en este momento de dolor.

Víctor —o "Moín", como lo llamaban de cariño en la colonia— era conocido por su carácter alegre y noble. Así lo recordó Dora Adriana Mallo, vecina y amiga cercana de los padres del joven, quien dijo haberlo conocido prácticamente desde pañales.

"Era un muchacho muy carismático, siempre traía una sonrisa, muy noble de corazón; nos ha impresionado ver tanto acompañamiento para la familia porque habla del cariño que todos le tenían", expresó.

Para los vecinos, la pérdida ha sido un duro golpe. La tragedia, señalaron, no afecta únicamente a la familia directa, sino a toda una comunidad que vio crecer a Víctor, que compartió su juventud entre amistades, juegos y travesuras.

Durante el sepelio, además del dolor, se hizo presente una exigencia clara: que se esclarezcan los hechos y se haga justicia, ya que persiste la versión de que el fatal incidente habría ocurrido tras una presunta persecución.

"Lo único que queremos es que se aclare qué pasó y que se haga justicia", señaló la vecina, en nombre de quienes acompañan a la familia en su duelo.

Entre rezos, abrazos y mensajes de despedida, Víctor Moisés fue recordado como un joven alegre, querido por todos y cuya ausencia deja un vacío imposible de llenar. Su nombre se suma ahora a la larga lista de víctimas de hechos viales que aún esperan verdad y justicia en la región.

Mientras el cortejo partía del templo, el eco de una petición se repetía entre los asistentes: que la muerte de "Moín" no quede en el olvido y que, como lo pidió su gente, se haga justicia.

Al concluir la misa, el cortejo fúnebre partió rumbo al Parque Las Américas, punto donde familiares y amigos hicieron una breve pausa para rendirle un último homenaje. Entre aplausos, oraciones y mensajes de despedida, recordaron los momentos compartidos con Víctor Moisés, elevando nuevamente el clamor por justicia antes de continuar el recorrido hacia su última morada.

Posteriormente, el féretro fue trasladado al camposanto, donde su padre, acompañado por los integrantes del grupo musical en el que Víctor trabajaba, protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la despedida. Entre notas y canciones que solían compartir en vida, el joven fue despedido como él mismo hubiera querido: con música, aplausos y un recuerdo lleno de afecto, sellando así un adiós marcado por el amor de quienes hoy prometen no dejar que su historia sea olvidada.