Joyas Mexicanas vuelve a abrir en Monclova tras el robo

La joyería "Joyas Mexicanas" reabrió sus puertas tras el robo registrado en su establecimiento, mientras la familia propietaria trabaja en la reparación de los daños y el reforzamiento de las medidas de seguridad.

Gabriela Peña, hija del propietario, informó que el negocio abrió nuevamente ayer, aunque actualmente se realizan trabajos para reparar los boquetes, sustituir la puerta dañada y reactivar las alarmas.

"Ya la abrimos, pero más que nada ahorita están arreglando los desastres que hicieron", explicó.

Señaló que parte de la mercancía de plata permaneció intacta, debido a que los responsables únicamente ingresaron al área donde se encontraba el oro.

Peña agregó que ella y su madre aportaron mercancía de otro establecimiento de su propiedad para permitir la reapertura, además de que recientemente habían regresado de surtir productos.

La familia también trabaja en la instalación y reactivación de sistemas de seguridad con tecnología más avanzada, incluidas alarmas y cámaras de vigilancia.

"Estamos ahorita más que nada haciendo eso, ya está abierto, pero más que nada es ahorita para reforzar la seguridad", señaló.

Respecto a las pérdidas, Gabriela Peña aclaró que todavía no existe una cifra definitiva. Explicó que el inventario de los artículos robados continúa en proceso de elaboración y que un familiar se encontraba en el Ministerio Público para avanzar en el conteo.

Anteriormente se había estimado una pérdida de 7 millones de pesos; sin embargo, la entrevistada señaló que la cantidad exacta todavía está por determinarse.

"No habíamos tenido oportunidad como de contabilizar bien la cantidad exacta", indicó.

Sobre la investigación, Peña señaló que no hay personas detenidas hasta el momento, aunque las autoridades realizan las indagatorias correspondientes.

En cuanto al velador del establecimiento, explicó que fue entrevistado como parte de las investigaciones, pero posteriormente regresó a trabajar.

La familia mantiene su confianza en el trabajador, quien tiene aproximadamente cinco años laborando con ellos y, según Peña, nunca había generado algún problema.

"Él ya también ya regresó a trabajar, de hecho. Ayer ahí estuvo con nosotros", comentó.

Joyas Mexicanas cuenta con aproximadamente 30 años de operación y ha permanecido en la misma zona del Centro de Monclova. El negocio fue iniciado por los padres de Gabriela Peña; su madre comenzó vendiendo joyería casa por casa y posteriormente, junto con su esposo, abrió el primer establecimiento.

La familia busca reconstruir gradualmente el inventario y mantener abierto el negocio mientras continúa la investigación del robo.