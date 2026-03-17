Empresarios gasolineros mantienen precio de gasolina magna en Coahuila

Empresarios gasolineros de la región Centro reiteraron su compromiso de mantener el precio de la gasolina magna en un máximo de 24 pesos por litro, a pesar de que en otras ciudades del estado se reportan costos por encima de ese nivel.

Lo anterior se dio a conocer luego de que en el último estudio de la PROFECO se diera a conocer que la gasolina más cara del país se tiene en Saltillo, luego del análisis que se realizó del precio del combustible del 2 al 8 de marzo, con un costo de 24.99 pesos por litro.

A pesar del aumento en el precio del combustible, empresarios locales señalaron que a nivel regional no se aplicará ningún aumento, manteniendo el compromiso establecido con el Gobierno Federal. "Aquí todos estamos en 24 (pesos), lo máximo, de acuerdo al acuerdo que se estableció con el Gobierno Federal y así lo vamos a mantener", indicaron al ser cuestionados sobre la posibilidad de que existan estaciones con precios superiores.

Asimismo, descartaron un incremento en el corto plazo para la gasolina magna, al señalar que el convenio vigente brinda estabilidad en el precio. Sin embargo, reconocieron que otros combustibles sí han registrado aumentos constantes, particularmente el diésel, cuyo precio ya se acerca a los 30 pesos por litro, reconociendo que existe un panorama complicado.