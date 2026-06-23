Desabasto de gasolina Magna afecta a gasolineras en Monclova

Gasolineras de Monclova, principalmente de Pemex y Oxxo Gas, han registrado desabasto de gasolina Magna, de acuerdo con reportes de clientes que acuden de manera frecuente a estas estaciones de servicio.

Javier Rodríguez, usuario, señaló que durante la mañana de ayer recorrió al menos tres estaciones en la Zona Centro y bulevar Harold R. Pape donde únicamente se ofrecía gasolina Premium, ante la falta del combustible regular.

Mientras despachadores señalaron que esta situación no es aislada, ya que en semanas recientes se han presentado faltantes de Magna durante varias horas, con restablecimiento del suministro hasta la tarde o incluso al día siguiente.

Por su parte el consumidor mencionó que personal de las estaciones ha referido ajustes operativos y monitoreo constante del abasto, aunque no se ha informado de manera oficial el motivo de la escasez.

El desabasto ha generado preocupación entre usuarios, quienes prefieren cargar en estas estaciones debido a la percepción de mejor calidad del combustible, ante reportes de gasolina contaminada en otros puntos de la ciudad y la región.

A nivel nacional, desde finales del mes pasado diversos medios han documentado episodios de escasez de gasolina en distintos estados del país, entre ellos Coahuila.

En cuanto a precios, la gasolina Magna se comercializa en 23.99 pesos por litro, la Premium en 29.39 pesos y el diésel en 27.39 pesos.