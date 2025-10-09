Negociaciones avanzadas para nuevas inversiones en Monclova

Durante los últimos meses, Monclova ha logrado la recuperación del 30 por ciento de los empleos perdidos en la localidad, con la generación de cerca de 2 mil fuentes de trabajo en distintas empresas de la región.

Sin embargo, el director de PRO Monclova, Reginaldo Calderón, señaló que el panorama económico continúa siendo incierto debido al impacto que podrían tener los aranceles y la falta de nuevos contratos industriales. Si bien se ha logrado una recuperación gradual, la situación sigue siendo frágil.

Entre las empresas que han contribuido a la reactivación se encuentra Dual, que avanza en su instalación y se prevé que durante la próxima semana arranque producción en la nueva planta con contratación de más trabajadores. Arcosa ha mantenido contrataciones desde el pasado mes de junio, alcanzando entre 200 y 300 plazas, mientras que Adient ha sumado otros 500 puestos de trabajo.

Con estos proyectos y otros de menor escala, se estima que la recuperación de empleos en Monclova alcance cerca del 30 por ciento respecto a las pérdidas acumuladas durante los últimos años. "Estamos hablando de estas empresas que nos informan sobre sus procesos de construcción, pero hay otras empresas, más pequeñas, que también han contratado personal y no nos dicen pero que ha ayudado a la recuperación".

Reiteró que existen empresas interesadas en invertir en la región con las cuales se sigue negociando, en especial dos, con la capacidad de generar 200 empleos una de ellas y otra podría alcanzar hasta mil 500 plazas. "Estamos en negociaciones muy avanzadas, y esperamos que se den todas las condiciones necesarias para concretarlas", indicó.

Por desgracia la llegada de nuevas inversiones depende de la definición del tema de los aranceles, que una vez que se defina, podrían retomarse los más de 15 proyectos que se tienen pendientes y concretar otros.