PRI en Saltillo anuncia resultados para el 2026

SALTILLO, COAHUILA.- Los gobiernos del PRI están dando grandes resultados a Saltillo en materia de seguridad, transporte, empleos y calidad de vida, por lo que en 2026 vamos por el carro completo, señaló el Presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor, Carlos Robles Loustaunau.

Durante el Consejo Político Municipal del PRI Saltillo, al que asistieron más de 5 mil miltantes, simpatizantes y consejeros, el dirigente enfatizó que su partido está más fuerte y unido que nunca, ya que cuenta con la mejor militancia del país y con los grandes resultados de los gobiernos de Manolo Jiménez Salinas y de Javier Díaz González.

"No cabe duda, que aquí en Saltillo, los resultados en seguridad, el transporte público y el desarrollo social por dar solo algunos ejemplos" afirmó Robles Loustaunau al reconocer el trabajo del primer priista del municipio, Javier Díaz González.

Ante la militancia que abarrotó el Auditorio Saltillo, se ratificó a Eduardo Medrano Aguirre y a Marimar Arroyo Peart, como presidente y secretaria general del PRI en la capital del estado, respectivamente.

En equipo con Manolo Jiménez, damos grandes resultados a Saltillo: Javier Díaz

El primer priista de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció el trabajo y visión de Manolo Jiménez Salinas, a quien reconoció por ser un gobernador de territorio y no de escritorio.

"Tenemos al mejor gobernador de México. Un gran líder que se formó, creció y que trabaja todos los días por los principios del PRI, un hombre cercano, que escucha, atiende y resuelve", dijo.

Díaz González refirió que su liderazgo hoy se traduce en resultados al ser Coahuila uno de los estados más seguros del país y el gran motor de la economía; con un gobierno sensible y cercano.

"En Saltillo estamos trabando en equipo con Manolo Jiménez, por eso nuestra capital es la más segura del país; es la más competitiva de México; es una de las ciudades con mejor calidad de vida; y pusimos el transporte público gratuito, con las rutas del "Aquí Vamos Gratis.

Sintámonos orgullosos, porque este logro es de las y los saltillenses; estos logros son de los gobiernos orgullosamente emanados del PRI", dijo.