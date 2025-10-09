Seguridad y protección: Línea de Emergencia 800 Violeta en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González en compañía de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, pusieron en marcha la Línea de Emergencia 800 Violeta, (800-846-53-82), que tiene como propósito reforzar la política de la administración municipal de Cero Tolerancia a la Violencia de Género.

Díaz González comentó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se trabaja todos los días para mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras a nivel nacional y esta Línea de Emergencia 800 Violeta se creó para atender casos de violencia de género y acoso sexual.

"A través de esta línea se garantiza respuesta inmediata, sensible y con perspectiva de género, fortaleciendo la confianza ciudadana e incrementando las denuncias", comentó Javier Díaz.

El Alcalde de la ciudad añadió que esta línea funciona las 24 horas del día, los 365 días del año y es atendida por personal del Centro de Control y Comando, elementos del Agrupamiento Violeta y de la Unidad de Integración Familiar, de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, certificados por la Secretaría de las Mujeres del Estado.

En su intervención, Díaz González comentó que las mujeres representan el 50.2 por ciento de la población en Saltillo, de ahí la importancia de la cero tolerancia y establecer estrategias a fin de protegerlas.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, dijo que esta herramienta, así como el Chat Bot de seguridad que se creó hace unos meses, fortalecen las labores a favor de la paz y tranquilidad en la ciudad.

"El objetivo principal de esta política pública es colaborar en la construcción de una ciudad sin violencia contra las mujeres y se suma a otros esfuerzos que hemos hecho", declaró el Comisionado de Seguridad.

En representación del gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, la secretaria de las Mujeres, Mayra Lucila Valdés González, reiteró el compromiso de trabajar coordinados con la administración municipal a fin de garantizar el bienestar de este sector de la población.

"A nombre del gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteramos la buena coordinación entre el municipio y el estado, que está nueva línea sea un símbolo de esperanza y de mucha luz para las mujeres", apuntó Valdés González.

La oficial encargada del Agrupamiento Violeta, Lucía Mildrette Gómez Sosa, dijo que con esta línea se fortalecen las acciones a favor de la tranquilidad de las mujeres y aseguró que estarán muy al pendiente de las incidencias con el fin de atenderlas de una forma más efectiva donde se necesite.

En el evento también estuvo la fiscal de las Mujeres y la Niñez de Coahuila, Katy Salinas Pérez; la directora del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, Deyanira Nájera Muñoz; la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone; la titular del Centro de Monitoreo Andrómeda, Erika Fernanda Cavazos Aguilar; integrantes de la Junta de Gobierno de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana; representantes de la iniciativa privada y estudiantes de diferentes universidades de la ciudad.