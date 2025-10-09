El alcalde de Saltillo anuncia fuerte inversión en seguridad para el próximo año

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz informó que el Gobierno Municipal continuará invirtiendo fuertemente en materia de seguridad durante el próximo año, con el objetivo de mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras y con mejor calidad de vida del país.

"Vamos a seguir comprando e instalando cámaras, adquiriendo nuevas tecnologías y fortaleciendo nuestra capacidad de reacción ante cualquier incidente", destacó el edil, quien precisó que cada año se destinan más de mil millones de pesos del presupuesto municipal a este rubro.

Entre los proyectos contemplados se encuentra la adquisición de drones y nuevas patrullas para el Grupo de Reacción Sureste (GRS), así como la modernización del sistema de videovigilancia en distintos sectores de la ciudad.

Díaz enfatizó que estas acciones buscan mejorar la proximidad y la prevención, pilares fundamentales para mantener la tranquilidad de las familias saltillenses.

"Saltillo es una ciudad fregona, construida con el esfuerzo de todos. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos y seguir trabajando juntos para fortalecerla", expresó.

El alcalde reiteró que su administración continuará apostando por la innovación y la colaboración ciudadana como ejes principales de la seguridad pública municipal.