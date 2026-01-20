Empresas de Monclova se mantienen firmes tras despidos en GM

Los despidos y la baja en la producción registrados recientemente en General Motors, en la región Sureste, no han generado un impacto negativo ni han provocado incertidumbre entre los empresarios de la región Centro, quienes continúan firmes con proyectos de instalación, crecimiento y proveeduría local.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de Canacintra Monclova, Jorge Mtanous Falco, quien señaló que aunque algunas empresas afiliadas a la cámara mantienen relación como proveedoras de General Motors, no han tenido la cancelación de contratos ni han realizado ajustes de personal.

Consideró que los ajustes que se han dado en la planta de GM en Ramos Arizpe obedecen a un reacomodo por la disminución en la venta de autos eléctricos, sin embargo, esto no ha generado un impacto negativo y tampoco ha provocado incertidumbre entre las empresas de la región.

Mtanous Falco señaló que en la región Centro ninguna empresa ha manifestado afectaciones directas ni la necesidad de reducir personal a consecuencia de la situación que enfrenta la armadora en el Sureste. "Aquí en lo local no hemos tenido noticias de que esto haya afectado, nadie se ha quejado ni ha expresado que vaya a hacer ajustes de personal."

Por el contrario, destacó que varias compañías de Canacintra ya se encuentran trabajando con nuevas empresas que están en proceso de instalación en Monclova, participando en la cotización y ejecución de trabajos relacionados con estructuras, fabricación de racks, mesas de trabajo, partes de la construcción e instalación de polipastos.

Finalmente, el presidente de Canacintra subrayó que el objetivo es fortalecer la proveeduría regional y ampliar la presencia de las empresas de la región Centro en otras ciudades como Torreón, Saltillo y Monterrey, al tiempo que se garantiza que nuevos proyectos que lleguen a Monclova generen derrama económica local.