Sector transportista sufre pérdidas en Piedras Negras por restricciones

La restricción al retorno de tráileres sin carga por la frontera de Piedras Negras generó pérdidas para el sector transportista, con un costo de cerca de 15 mil pesos diarios por unidad detenida. Las empresas transportistas retomarán paulatinamente el flujo tras dar marcha atrás a esta disposición.

Gerardo Bortoni, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, indicó que el cierre del Puente Internacional de Piedras Negras generó importantes pérdidas para el sector de transporte durante los días en que se aplicó la medida y se limitó el flujo de unidades.

Las empresas transportistas tuvieron que buscar rutas alternas por Nuevo Laredo y Ciudad Acuña para el cruce de las unidades; sin embargo, esto generó un mayor gasto en diésel, kilómetros y operación. Por lo que señaló que la suspensión de esta restricción por el departamento de aduanas es un paso importante que permitirá normalizar la operación de manera paulatina y continuar con el trabajo de las líneas.

Explicó que el retorno de unidades vacías es necesario para empresas que tienen clientes en Estados Unidos y requieren trasladar posteriormente mercancía desde ese país, por lo que impedir el cruce afecta la continuidad de las operaciones.

El presidente de Canacar reconoció que el problema registrado en Piedras Negras en la última semana fue complicado y afectó principalmente a las líneas de la frontera, pero alcanzó a empresas de la región Centro.

Señaló que prácticamente toda la operación de las unidades involucradas se vio afectada, debido a que algunas permanecieron del lado estadounidense y otras no fueron enviadas a la frontera ante la incertidumbre sobre su regreso.

Tras la suspensión de la medida, el sector transportista espera recuperar gradualmente el flujo habitual de unidades y retomar sus rutas, con una normalización paulatina de las operaciones.

El presidente de Canacar también reconoció las gestiones realizadas por las autoridades para dar marcha atrás a la disposición, al considerar que la suspensión permitirá reducir las afectaciones generadas al transporte de carga y avanzar hacia la recuperación de la operación fronteriza.