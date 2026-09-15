Familia de Jesucristofer Orozco pide apoyo tras su muerte en accidente

Para una familia de escasos recursos, la muerte de un hijo no solo representa dolor y sufrimiento; también implica enfrentar gastos que nunca estuvieron contemplados.

Es la realidad que ahora vive Nataly Cruz Cadena, madre de Jesucristofer Orozco Cruz, de 19 años, quien falleció la tarde del lunes en el Hospital Amparo Pape de Benavides, después de permanecer cinco días hospitalizado tras ser atropellado en la colonia Veteranos.

Mientras enfrenta el duelo por la pérdida de su hijo, Nataly debe reunir alrededor de 22 mil pesos para cubrir los gastos de su funeral, una cantidad que resulta difícil de conseguir para una familia que vive al día.

La familia se sostiene con la venta de dulces que Nataly realiza por las calles de la ciudad y con los trabajos de albañilería que desempeña su esposo. Además, tienen a su cargo a un hijo de 12 años con discapacidad motriz.

Jesucristofer fue atropellado el pasado miércoles, alrededor de las 21:30 horas, cuando circulaba en su motocicleta por una calle de la colonia Veteranos con rumbo a comprar hielo para su familia. La camioneta que lo impactó era conducida por Gerardo Bernal Mireles.

A consecuencia del accidente, Jesucristofer sufrió traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas. Permaneció internado durante cinco días en el Hospital Amparo Pape de Benavides, donde fue reportado con muerte cerebral, hasta que finalmente falleció el lunes.

Ahora, además de enfrentar la pérdida de su hijo, Nataly y su familia tienen que resolver cómo pagar su despedida.

El paquete funerario tiene un costo de 11 mil 800 pesos, a los que se suman alrededor de 2 mil 500 pesos por la sepultura, aproximadamente 6 mil 500 pesos por el terreno y otros gastos relacionados con el proceso.

En total, la familia calcula que requiere cerca de 22 mil pesos para cubrir los gastos funerarios y la deuda generada por la despedida de Jesucristofer, cuyos servicios se realizaron en la funeraria San Gabriel, ubicada en la colonia Hipódromo.

Por ello, sus familiares solicitan el apoyo de la ciudadanía para poder reunir el dinero y darle sepultura.

A la situación económica se suma el reclamo de Nataly por la falta de acercamiento de Gerardo Bernal Mireles, a quien señala como el conductor de la camioneta que atropelló a su hijo.

La familia refiere que, desde el atropellamiento, no tuvo un acercamiento de su parte para conocer el estado de salud de Jesucristofer, saber cómo evolucionaba o preguntar si requerían algún tipo de apoyo.

Más allá de la responsabilidad que legalmente corresponda determinar a las autoridades, para Nataly queda también la percepción de una falta de humanidad frente a una familia que permaneció cinco días esperando que su hijo sobreviviera.

Mientras Jesucristofer luchaba por su vida en un hospital, su familia permanecía a la espera de una recuperación que finalmente no llegó.

Ahora, su madre enfrenta una pérdida que nadie está preparado para vivir y, al mismo tiempo, una deuda que tampoco estaba preparada para asumir.

Gerardo Bernal Mireles permanece en libertad, mientras la familia de Jesucristofer busca apoyo para cubrir los gastos de su funeral.

Las personas que deseen ayudar pueden realizar aportaciones a la tarjeta BanCoppel Nómina, a nombre de Héctor Iván Orozco Álvarez.

Número de tarjeta: 4169 1611 2090 7240.