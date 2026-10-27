Transportistas levantan paro en Monclova: acuerdo con Gobernación

El acuerdo entre transportistas y la Secretaría de Gobernación para continuar con mesas de diálogo puso fin al paro nacional y permitió el retiro de las unidades que participaban en la protesta a nivel nacional.

Gerardo Bortoni González, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), mencionó que después del diálogo que se estableció desde el pasado lunes entre transportistas y autoridades federales, se llegó a un acuerdo para levantar el paro y continuar con las negociaciones.

De acuerdo con la información, las negociaciones contemplan dar seguimiento a cinco demandas del sector: seguridad en carreteras, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales.

El acuerdo se anunció después de más de 24 horas de movilizaciones que se llevaron a cabo en todo el país y que afectaron vialidades en distintas entidades.

La protesta comenzó el lunes 26 de octubre y tuvo presencia en carreteras y autopistas de distintos estados.

En Monclova, alrededor de 25 unidades se sumaron a esta movilización mediante una concentración y la colocación de mantas contra los abusos, a un costado de la carretera federal 57, en el límite con Castaños.

Entre las principales inconformidades del sector están los asaltos, extorsiones y el robo de unidades, además de los costos de operación y los cambios a un estímulo fiscal relacionado con el pago de peajes.

Con el levantamiento del paro, los transportistas retomaron sus actividades; el seguimiento de los acuerdos y la respuesta de las autoridades a las demandas del sector serán clave para determinar si las inconformidades quedan resueltas.