Laura Pérez Castro es nombrada coordinadora del DIF Coahuila en la Región Carbonífera

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- El director general del DIF Coahuila, Alejandro Cepeda Valdés, entregó el nombramiento a Laura Pérez Castro como coordinadora del DIF Coahuila en la Región Carbonífera.

Con esta designación, el organismo estatal busca fortalecer el trabajo cercano y coordinado para llevar los programas y servicios del DIF Coahuila a las familias de esta cuenca.

Laura Pérez Castro asumirá la coordinación regional con la encomienda de dar seguimiento a las acciones y programas que desarrolla el DIF Coahuila en beneficio de la población, lo anterior tras la renuncia de la Dra. Zaide Habib Castillo.

El nombramiento forma parte de las labores encaminadas a mantener una atención cercana a las familias de los municipios que integran esta región.

La designación fue realizada por el director general del DIF Coahuila, Alejandro Cepeda, quien formalizó la incorporación de Pérez Castro a la coordinación regional.

Con estas acciones, el DIF Coahuila refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para acercar sus programas y servicios a las familias de la Región Carbonífera.