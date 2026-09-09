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Coahuila

Laura Pérez Castro es nombrada coordinadora del DIF Coahuila en la Región Carbonífera

Con esta designación, el DIF Coahuila reafirma su compromiso de atención a las familias de la Región Carbonífera.

Por Teresa Muñoz - 09 septiembre, 2026 - 04:21 p.m.
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      REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- El director general del DIF Coahuila, Alejandro Cepeda Valdés, entregó el nombramiento a Laura Pérez Castro como coordinadora del DIF Coahuila en la Región Carbonífera.

      Con esta designación, el organismo estatal busca fortalecer el trabajo cercano y coordinado para llevar los programas y servicios del DIF Coahuila a las familias de esta cuenca.

      Laura Pérez Castro asumirá la coordinación regional con la encomienda de dar seguimiento a las acciones y programas que desarrolla el DIF Coahuila en beneficio de la población, lo anterior tras la renuncia de la Dra. Zaide Habib Castillo.

      El nombramiento forma parte de las labores encaminadas a mantener una atención cercana a las familias de los municipios que integran esta región.

      La designación fue realizada por el director general del DIF Coahuila, Alejandro Cepeda, quien formalizó la incorporación de Pérez Castro a la coordinación regional.

      Con estas acciones, el DIF Coahuila refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para acercar sus programas y servicios a las familias de la Región Carbonífera.

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