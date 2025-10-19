Acción de honestidad en Monclova: joven devuelve billetera encontrada en la calle

Un gesto de honestidad y buena voluntad se ganó el reconocimiento de la comunidad luego de que una joven monclovense encontrara una billetera tirada en la calle y decidiera buscar personalmente al propietario para devolvérsela.

El hecho ocurrió el pasado viernes en la calle Cuauhtémoc de la colonia El Pueblo, donde las cámaras de seguridad captaron el momento en que la joven recogió la cartera del suelo.

Lejos de quedársela, la mujer buscó la dirección del dueño en una identificación que encontró dentro y se dirigió hasta su domicilio para regresarla.

Al llegar, nadie se encontraba en la vivienda, por lo que la joven dejó un número de teléfono para que el propietario pudiera comunicarse y recuperar sus documentos personales.

Vecinos y usuarios en redes sociales han expresado su admiración hacia la joven por su honradez, destacando que acciones como esta devuelven la confianza en la gente y demuestran que aún existen personas dispuestas a hacer lo correcto sin esperar nada a cambio.

"Muchos hubieran tomado la cartera y tirado los papeles, pero ella hizo justo lo contrario: quiso entregarla en persona", comentó una vecina de la zona al conocer la historia.

Este gesto de buena fe se ha convertido en un ejemplo para la comunidad, recordando que los valores como la honestidad y la empatía siguen presentes en las nuevas generaciones.