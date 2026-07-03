Laura Jiménez mejora el alumbrado público en Múzquiz: 100% LED

MÚZQUIZ, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, alcanzó el 100% de cobertura de alumbrado público con tecnología LED en Villa de Palaú, tras la instalación de más de 850 luminarias.

La administración municipal informó que con esta acción se cumple un compromiso con las familias de la comunidad, donde durante años diversos sectores enfrentaron deficiencias en la iluminación pública o ausencia total de la misma.

La Alcaldesa destacó que la modernización del sistema de alumbrado público fortalece la seguridad, la tranquilidad y la calidad de vida de las familias, además de generar un ahorro energético y mejorar la imagen urbana.

Señaló que este resultado es producto de una administración responsable y eficiente, basada en la correcta aplicación de los recursos públicos y sin generar endeudamiento para el municipio.

Con la instalación de las más de 850 luminarias LED, Villa de Palaú se convierte en una comunidad con cobertura total de alumbrado público moderno, lo que beneficia a miles de habitantes y mejora la seguridad de peatones y automovilistas.

El Gobierno Municipal de Múzquiz reiteró su compromiso de continuar impulsando obras y acciones de infraestructura urbana en todas las comunidades del municipio.

"Seguimos cumpliendo con hechos y construyendo un mejor Múzquiz para todas y todos", señaló la administración municipal.