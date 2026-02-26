Vecinos de Eva Sámano expresan inconformidad por Viviendas del Bienestar

Ante la construcción de más de mil Viviendas del Bienestar en la colonia Eva Sámano, donde familias han manifestado su inconformidad al señalar que las casas se edifican sobre una calle, el director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, informó que el municipio no ha recibido notificación oficial sobre ese proyecto en particular.

El funcionario precisó que el único programa de Vivienda del Bienestar en el que se ha trabajado de manera coordinada con el Gobierno Federal corresponde al sector de Colinas de Santiago. "Del programa Vivienda del Bienestar la única notificación que tenemos es de las casas que se hicieron en Colinas de Santiago; no tenemos otra liberación para proceder con ese programa", señaló.

Valenciana indicó que, ante las quejas vecinales en la colonia Eva Sámano, acudirán a verificar la zona y escuchar a los habitantes para conocer a detalle la situación. "Acudiríamos a revisar y escucharíamos a los vecinos. Se va a trabajar como lo hemos hecho durante 14 meses, apegados a la ley; no estamos afectando a nadie, no es nada personal, es simplemente actuar de la mejor manera. Ya lo ha comentado el alcalde: trabajamos para el bien de las familias", expresó.

El director de Obras Públicas agregó que se revisará qué es lo que se construye y si cuenta con los permisos correspondientes. En caso de estar en regla, podrán continuar los trabajos, siempre y cuando se respete la normatividad vigente, sin afectar a la ciudadanía ni invadir áreas municipales.

Finalmente, reiteró que el municipio actuará conforme a la ley y privilegiando el diálogo con los vecinos de Monclova.