Inauguran empresa Dual Borgstena en Monclova: un impulso a las inversiones

En Coahuila se seguirá trabajando para mantener un ambiente de estabilidad, seguridad y desarrollo que permita la llegada de nuevas inversiones, así lo indicó el Gobernador del Estado, quien mencionó que el papel del gobierno es generar las condiciones para que la iniciativa privada impulse la creación de empleos.

En el marco de la inauguración de la empresa Dual Borgstena Monclova, el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, refrendó el compromiso de seguir generando las condiciones como gobierno para el desarrollo económico y la llegada de nuevas empresas a cada una de las regiones.

"Los gobiernos no generamos empleos; los empleos los genera la iniciativa privada, lo que hacemos los gobiernos es crear las condiciones para la llegada de inversiones, y por ende desarrollo y empleos".

Señaló que el trabajo conjunto entre ciudadanía, iniciativa privada y autoridades es clave para consolidar el crecimiento económico del estado. "Cuando trabajamos en equipo, suceden cosas extraordinarias. Si generamos condiciones, tenemos tierra fértil para los inversionistas", subrayó.

El gobernador enfatizó que los empresarios buscan entornos con estabilidad laboral, Estado de derecho y de seguridad, elementos que el estado de Coahuila ofrece en comparación de otras entidades del país. "Aquí nos comprometemos a seguir blindando Coahuila, a seguir trabajando por la certeza de las inversiones y por la seguridad, si bien hay áreas de oportunidad y tuercas que apretar, nunca se puede bajar la guardia ni echar las campanas al vuelo".

Jiménez Salinas resaltó que en Coahuila prevalece la certeza jurídica y libertad para trabajar, garantizadas por el respeto a las instituciones. "Aquí las empresas tienen la certeza de que mandan las instituciones, no va a venir ningún "malandrín" a pedirles nada, nuestra gente puede trabajar con total libertad, no está atada a ninguna situación, y por eso hoy Coahuila es de los mejores estados para vivir, crecer e invertir", concluyó.

Con esta postura, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el fortalecimiento del clima de paz y estabilidad que ha permitido a Coahuila mantenerse como uno de los destinos más seguros y confiables para la inversión en el norte del país.