Monclova celebra la llegada de Dual Borgstena: 880 nuevos empleos para la región

El gobernador Manolo Jiménez Salinas acompañó a directivos de la empresa Dual Borgstena en la inauguración de su planta en Monclova, con la que nuestra entidad continúa consolidándose en la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.

"¡Hoy es un gran día para Monclova! Junto con nuestro amigo el alcalde Carlos Villarreal inauguramos la nueva planta Dual Borgstena. Con esta inversión llegan más de 880 nuevos empleos para nuestra gente de esta región. Gracias por la confianza. En Coahuila seguimos demostrando que somos uno de los mejores lugares para vivir, crecer e invertir de todo México", mencionó el Mandatario estatal.

Dual Borgstena es una empresa de capital de Corea del Sur con la generación de cerca de 900 empleos, en donde se producirán vestiduras para asientos de autos.

Manolo Jiménez agradeció a los directivos de Dual Borgstena por la confianza de invertir en Coahuila y en Monclova.

Mencionó que con esta inversión se están generando cientos de empleos, y que eso para su gobierno es de lo mejor porque, a final de cuentas, el empleo es la herramienta más poderosa con la que nuestra gente puede salir adelante.

Reiteró que Coahuila es aliado de todo aquel que quiera trabajar, emprender o invertir.

A los directivos de la empresa les auguró mucho éxito porque, dijo, a la gran mayoría de las inversiones que llegan a Coahuila les va bien y que eso se debe a que en Coahuila tenemos los mejores trabajadores, tenemos estado de derecho, estabilidad laboral y seguridad.

"Nosotros hacemos el compromiso de seguir generando las mejores condiciones para la llegada de más y mejores inversiones, que generen más empleo", mencionó.

Destacó que cuando se trabaja en equipo entre los ciudadanos, la iniciativa privada y Gobierno, suceden cosas extraordinarias, como la consolidación de este y muchos más proyectos.

"Nos comprometemos a seguir blindando a Coahuila, y a seguir trabajando por la certeza de las inversiones", manifestó el Gobernador de Coahuila.

Reconoció el trabajo del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, por estar al pendiente de la parte de desarrollo económico de su municipio, al mencionar que la llegada de esta empresa es gracias a su trabajo y a su gestión.

Luis Olivares Martínez, secretario de Economía, mencionó que la llegada de Dual Borgstena a Monclova representa una inversión con propósito; una empresa global que confía en nuestra estabilidad, en nuestra gente, infraestructura y, sobre todo, en el gran talento que se tiene en Coahuila.

Por su parte Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova, destacó que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados, y agradeció al gobernador Manolo Jiménez por todo su respaldo para lograr la llegada a Monclova de esta empresa.

Ian Hwe Cho, vicepresidente Dual Global, agradeció el fuerte apoyo de los gobiernos estatal y municipal para poder inaugurar esta planta en Monclova.

Comentó que varias empresas coreanas adicionales están considerando establecer operaciones en este municipio, lo que demuestra que Coahuila y Monclova surgen como un centro vital para la industria de manufactura.