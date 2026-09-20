Simulacro sísmico en Monclova: la población se mantiene tranquila

La alerta sísmica sonó este sábado en teléfonos celulares de habitantes de Monclova y municipios de la Región Centro, como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026, sin generar alarma entre la población.

A diferencia del año pasado, que espantó a los ciudadanos, la mayoría que recibió la notificación únicamente revisó sus teléfonos y se mantuvo en calma al identificar que se trataba de una prueba.

El mensaje, enviado por el Gobierno de México, apareció en los dispositivos con el encabezado "Alerta Máxima" y la leyenda: "ESTO ES UN SIMULACRO", además de informar que se realizaba una prueba del sistema de alertamiento de emergencia.

La notificación señaló que el ejercicio se efectuó con motivo del Día Nacional de Protección Civil y tuvo como objetivo verificar el funcionamiento del sistema de alertamiento en teléfonos celulares, así como fortalecer la cultura de prevención y preparación ante situaciones de emergencia.

El Gobierno de México precisó que no se trataba de una emergencia real y pidió a la ciudadanía mantener la calma, evitar llamadas al 911 relacionadas con la prueba y atender únicamente las indicaciones oficiales.

El ejercicio formó parte del Segundo Simulacro Nacional 2026, realizado para comprobar los mecanismos de alertamiento y fomentar la preparación de la población ante posibles situaciones de emergencia.