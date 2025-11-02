Carlos Villarreal y Manolo Jiménez impulsan mejoras en Monclova

Monclova, Coah. - El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, continúa fortaleciendo el desarrollo de Monclova con obras incluidas en el Plan de Inversión "Prendamos Monclova". Con una inversión cercana a los 3 millones de pesos, estas obras mejoran la calidad de vida de las familias monclovenses y la competitividad de la ciudad.

Con acciones en todos los sectores de la ciudad, el Gobierno Municipal continúa mejorando vialidades, espacios públicos y servicios básicos como la red de agua y drenaje, en beneficio de locales y visitantes.

Durante esta semana se arrancaron y entregaron trabajos de pavimentación y rehabilitación vial en distintos puntos de la ciudad como:

? Colonia Elsa Hernández en:

? calle Hortencias, entre Narcisos y Gardenias,

? calle Gardenia, entre Narcisos y Maravillas,

? y calle Nubes, entre Narcisos y Gardenias.

? Calle 15, entre 16 y 18, en la Colonia Hipódromo

Además, se supervisaron avances en la Red de Agua de la Calle 9 en la Colonia 21 de Marzo, la Remodelación del Campo de Fútbol en la Ampliación Miguel Hidalgo, y los trabajos de recarpeteo en la Calle Anáhuac de la Colonia Guadalupe y en la Calle Buenos Aires de la Zona Centro.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que estas obras reflejan el compromiso compartido con el Gobierno del Estado para seguir llevando la infraestructura urbana al siguiente nivel, para beneficio de las familias monclovenses.

"Gracias al trabajo en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez seguimos avanzando con paso firme para transformar Monclova. Cada obra representa desarrollo, progreso y mejores condiciones para las familias", señaló el alcalde.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando proyectos que fortalezcan la infraestructura, los servicios y el progreso de la ciudad.