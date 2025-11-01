Muere adulto mayor en abandono en la colonia Nogalera de Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. – Una situación inhumana conmocionó a los vecinos de la colonia Nogalera, luego de que Don Benito García Rubalcaba, un adulto mayor de edad avanzada, fuera encontrado en estado crítico en el patio de su vivienda, ubicada en la intersección de las calles Mártires y Santa Rosa.

El hombre, que vivía solo y en condiciones de abandono, fue hallado deshidratado y con múltiples picaduras de insectos, bajo unas ramas, por un familiar que acudió al domicilio tras notar su ausencia.

Don Benito, como lo conocían en el sector, llevaba varios días sin ser visto, lo que generó preocupación entre los vecinos. Fue entonces que un pariente decidió verificar su estado, encontrándolo prácticamente desvanecido.

De inmediato se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia, acudiendo paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron atención médica.

A pesar de los esfuerzos de los socorristas, el estado de salud del adulto mayor era sumamente delicado. Presentaba severa deshidratación, problemas visuales y lesiones provocadas por picaduras de hormigas.

Fue trasladado de urgencia al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", donde lamentablemente perdió la vida horas después.

Durante años, Benito García Rubalcaba recibió apoyo del Sistema DIF Municipal; sin embargo, en los últimos tiempos su situación se volvió más vulnerable. El aislamiento y el deterioro físico agravaron su estado hasta desembocar en este triste desenlace.