Joven sufre accidente en máquina para hacer gorditas en restaurante de Monclova

MONCLOVA, COAH. – Una empleada del restaurante Los Corrales resultó con dos dedos fracturados luego de que su mano izquierda quedara prensada en la máquina utilizada para preparar tortillas y gorditas, hecho que movilizó a los cuerpos de rescate y autoridades la mañana de este sábado.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:57 horas en el establecimiento ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape, en la colonia Guadalupe, a la altura de la calle Frontera, cuando la trabajadora realizaba sus labores diarias y, por un descuido, quedó atrapada entre las piezas metálicas del equipo.

Compañeros de la lesionada solicitaron ayuda de inmediato al número de emergencias 911, acudiendo al lugar paramédicos de la Cruz Roja Mexicana a bordo del camión de rescate urbano, así como socorristas del SAMU en una ambulancia.

Tras varios minutos de maniobras, los rescatistas lograron liberar la mano de la afectada, identificada como Irma Yaneth de la Cerda Barajas, de 19 años de edad, quien presentaba fracturas en dos dedos. Fue trasladada de urgencia a la Clínica 7 del IMSS en Monclova para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente laboral, entrevistándose con el encargado del restaurante, Osvaldo Vázquez, quien confirmó los hechos y colaboró con las autoridades.