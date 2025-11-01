Taxistas bloquean calles en Ramos Arizpe; exigen liberación de compañeros detenidos

RAMOS ARIZPE, COAH. – La tarde de este sábado, grupos de taxistas y choferes de transporte público de la ruta Ramos realizaron bloqueos en distintos puntos de la ciudad, en protesta por la detención de dos de sus compañeros ocurrida la noche del pasado 31 de octubre.

De acuerdo con los manifestantes, los conductores fueron arrestados de manera injusta luego de acudir en auxilio de un colega que había reportado ser agredido por dos jóvenes que se negaron a pagar el servicio de traslado.

El altercado se registró la noche del viernes, cuando el taxista pidió apoyo tanto a sus compañeros como a las autoridades municipales. Sin embargo, los choferes que acudieron al lugar terminaron detenidos por elementos policiacos tras la riña que se desató en el sitio.