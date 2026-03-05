Anuncian programas de apoyo económico para jóvenes emprendedores en Coahuila

Con una bolsa cercana a los 40 millones de pesos, el Gobierno del Estado impulsa diversos programas dirigidos a jóvenes emprendedores y estudiantes, los cuales incluyen créditos, microcréditos, así como diversas becas, que se pondrán en marcha a partir de la próxima semana.

Lo anterior lo informó el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, quien señaló que a partir del próximo lunes se habilitarán los registros para los diversos programas y que los jóvenes puedan acceder a estos recursos.

Estos programas contemplan créditos para los jóvenes que buscan iniciar o fortalecer un negocio, los cuales se dividen en dos esquemas.

El primero corresponde a microcréditos que van de los 10 mil a los 30 mil pesos, los cuales contarán con una tasa de interés del cero por ciento, ya que el Gobierno del Estado cubrirá el pago del interés siempre y cuando el beneficiario cumpla los lineamientos estipulados en el contrato.

Estos créditos tendrán un plazo de un año, sin comisiones por apertura ni requiere garantía hipotecaria, sin embargo los interesados deberán cumplir con algunos requisitos, entre ellos participar en un curso de manejo financiero y administración de negocios.

Dentro del segundo esquema los montos van desde de los 200 mil hasta 2 millones de pesos y contemplan una tasa de interés baja, además requisitos adicionales que serán establecidos por la dependencia estatal encargada de su operación.

Informó que el programa de microcréditos cuenta con un presupuesto aproximado de 20 millones de pesos, destinados principalmente a subsidiar la tasa de interés que cubrirá el Gobierno del Estado.

En el ámbito educativo, Martínez y Morales señaló que también se impulsa un programa de becas para estudiantes que enfrentan dificultades económicas y que buscan evitar la deserción escolar.

Detalló que uno de los apoyos consiste en una beca de estímulo económico de 3 mil pesos, la cual se entregará en tres emisiones para ayudar a los jóvenes para que continúen con sus estudios.

Además, se contempla un programa de "superbecas" destinado a estudiantes que requieren apoyo para realizar estudios o estancias académicas fuera del país o en otras ciudades.

Tanto el programa de becas como el de superbecas cuentan con un presupuesto aproximado de 10 millones de pesos cada uno, aunque el número de beneficiarios dependerá de la demanda registrada.