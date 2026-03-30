Gobierno Federal podría comprar AHMSA

MONCLOVA, COAH.- En medio del colapso económico que mantiene de rodillas a la Región Centro, el abogado de acreedores de Altos Hornos de México, Héctor Garza, lanzó una propuesta que sacude el futuro de la acerera: que el Gobierno Federal compre AHMSA. Aseguró que la Federación sí tiene el dinero para rescatar la empresa y advirtió que hacerlo sería la prueba real de si existe voluntad para salvar a Monclova o dejar que la crisis siga hundiendo a miles de familias.

La declaración surge justo después de que venciera la prórroga otorgada al síndico para presentar las nuevas bases de la subasta, sin que hasta ahora exista una definición clara sobre el rumbo de la siderúrgica. Garza señaló que en cualquier momento podrían darse varios escenarios: una nueva prórroga, una nueva almoneda, una adjudicación directa o la presentación de nuevas bases; sin embargo, subrayó que Monclova ya no aguanta más incertidumbre, más retrasos ni más decisiones a medias.

El abogado, quien representa a acreedores comunes y conoce de cerca el proceso concursal, sostuvo que el rescate por parte del gobierno no solo sería viable, sino necesario, al recordar que AHMSA fue una empresa paraestatal y una pieza clave en el desarrollo industrial del país. Consideró que una eventual compra por parte de la Federación devolvería confianza al mercado del acero, enviaría un mensaje de estabilidad y pondría por delante a los trabajadores, quienes siguen siendo los más golpeados por el desplome de la acerera.

"El Gobierno Federal tiene el dinero para comprar la empresa", afirmó Héctor Garza, al insistir en que la crisis de AHMSA ya no puede verse solo como un problema legal o financiero, sino como una catástrofe económica y social que arrastra a Monclova, a sus proveedores, comercios y familias enteras. A su juicio, si el Gobierno decide intervenir, quedará claro que quiere rescatar a la Región Centro; si no lo hace, también quedará en evidencia que dejó sola a una ciudad que sigue esperando justicia.