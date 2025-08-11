Arturo Valdés de CANACO demanda acciones contra impunidad de Alonso Ancira Elizondo

Representantes de la iniciativa privada exigen al Gobierno Federal que actúe con firmeza y evite la impunidad en el caso de Alonso Ancira Elizondo, y se actúe en congruencia con el mensaje que dio el día de ayer la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum durante su conferencia.

Luego de darse a conocer la postura de Ancira Elizondo, quien busca se cancele el acuerdo que se estableció para el pago de 216 millones de dólares por el caso de Agronitrogenados, el ex presidente de la CANACO Arturo Valdés señaló que es necesario que no exista impunidad.

Cuestionó el actuar del Gobierno de la República ante este caso, al no tomar acciones para exigir el cumplimiento de este compromiso y se enfrente a Ancira Elizondo a la justicia y responda a los trabajadores y a las autoridades mexicanas.

"La impunidad que ha tenido este señor es una burla para todos, se burló de los obreros, de los proveedores y del Gobierno Federal", indicó.

Señaló que las acciones contra el ex Presidente del Consejo de AHMSA no pueden quedar solo en el discurso, ya que únicamente se dice que se actuará y que no habrá impunidad, pero no se ha hecho nada para enfrentar a Ancira a la justicia, en donde señala que ya se debería contar con una orden de aprehensión, desde el primer momento en que incumplió con el pago.

"No entendemos qué está esperando el Gobierno Federal, desconocemos si hubo algún convenio, porque a veces nos da cosas malas que pensar, o porque no ha hecho nada en contra de él, no se le ha dicho nada, no lo han molestado, él sigue fumando sus puros de 400 dólares, esos cubanos, en San Antonio, Texas".

Lamentó que mientras Alonso Ancira busca evadir la justicia, en Monclova son miles de familias que están padeciendo por las decisiones que tomó, en donde se afectaron a cerca de 12 mil obreros, proveedores, mientras él continúa con una vida de lujos.