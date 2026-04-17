Restricciones electorales entrarán en vigor en mayo

A partir de mayo, el gobierno municipal aplicará restricciones como parte del blindaje electoral rumbo a la elección de diputados locales, informó el secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina.

El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, explicó que el alcalde Carlos Villarreal Pérez lo designó como responsable de coordinar estas acciones dentro del municipio, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley electoral.

Detalló que desde el mes de enero se enviaron oficios al IEC para solicitar autorización sobre la difusión de programas y acciones municipales durante el periodo electoral, ya que ninguna información oficial podrá publicarse sin el visto bueno del organismo. "Si queremos difundir algún programa, tenemos que justificar por qué es necesario hacerlo en ese momento. Si el IEC nos dice que no, simplemente no se realiza", señaló.

Indicó que las restricciones entrarán en vigor a partir de mayo, por lo que actualmente se trabaja en ajustar la comunicación institucional para no incurrir en faltas.

Asimismo, precisó que los funcionarios podrán participar en actividades políticas, pero deberán hacerlo fuera de su horario laboral y sin utilizar recursos públicos ni redes institucionales. En el caso del alcalde, explicó que su participación en eventos proselitistas será limitada, ya que incluso su sola presencia podría interpretarse como apoyo indebido.

Finalmente, destacó que, previo a la jornada electoral, se resguardarán todos los vehículos oficiales del municipio para evitar un uso inadecuado, como parte de las medidas de control y transparencia durante el proceso.