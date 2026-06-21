Gobierno Municipal de Monclova responde a daños por lluvias

Monclova, Coah.- El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, continúa con el plan de rehabilitación por las lluvias registradas en Monclova. Durante la semana se llevaron a cabo labores de atención, auxilio y limpieza en distintos sectores de la ciudad. Con estas acciones, se reafirma el compromiso de brindar una respuesta oportuna para proteger a las familias monclovenses y restablecer las condiciones de seguridad y movilidad en la ciudad ante las eventualidades climatológicas.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, las diferentes corporaciones municipales trabajaron de manera coordinada para atender las afectaciones de ambos eventos. En conjunto se realizaron más de 330 atenciones. Por parte de la Policía Municipal se brindaron 106 apoyos a la ciudadanía, entre rescates viales, cierres preventivos, monitoreos en zonas de riesgo, traslados y asistencia a planteles educativos. Por su parte, Protección Civil realizó 105 atenciones relacionadas con viviendas inundadas, rescate de vehículos, evacuaciones preventivas, atención de emergencias, monitoreo de cauces y apoyo a familias en situación de riesgo.

Asimismo, el Departamento de Servicios Primarios atendió 92 reportes, realizando labores de limpieza y retiro de lodo, sedimentos, árboles caídos y residuos, además del desazolve de infraestructura pluvial y apoyo a viviendas afectadas. De igual forma, Obras Públicas efectuó 22 intervenciones para reparar daños en vialidades e infraestructura. Como parte de esta estrategia, el Gobierno Municipal continuará durante las próximas semanas con trabajos preventivos y de mantenimiento en los distintos sectores de la ciudad.

"Nuestro compromiso es actuar con responsabilidad y estar cerca de la ciudadanía en los momentos más difíciles. Reconozco el esfuerzo de cada una de las corporaciones municipales y agradezco el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, porque trabajando en equipo logramos atender la emergencia y avanzar en la pronta recuperación de la ciudad", señaló el alcalde.

El Gobierno Municipal reafirma que continuará fortaleciendo las acciones de prevención, respuesta y mantenimiento de la infraestructura pluvial, así como el trabajo en equipo con el Gobierno del Estado, para brindar mayor seguridad y mejor calidad de vida a las familias monclovenses.