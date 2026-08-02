Carlos Villarreal realiza más de 1,100 acciones en Monclova

Como parte del compromiso permanente con el mejoramiento de la imagen urbana, competitividad y la calidad de vida de las y los monclovenses, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, a través del Departamento de Servicios Primarios, llevó a cabo más de 1,100 acciones del 24 al 30 de julio, que incluyeron trabajos de bacheo, alumbrado público, mantenimiento de espacios públicos, descacharrización y prevención contra el dengue, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante la semana se repararon 744 baches y 46 roturas de SIMAS, interviniendo una superficie total de 1,246.36 metros cuadrados en distintos sectores de la ciudad. En materia de alumbrado público, se instalaron 15 luminarias LED sobre la avenida Las Torres, entre la calle 11 y la avenida Oriente, además de atender 98 peticiones ciudadanas, rehabilitar 11 circuitos, realizar ocho intervenciones en campos deportivos, áreas verdes y plazas, y brindar atención a una institución educativa.

Como parte de las acciones preventivas en favor de la salud pública, se efectuaron jornadas de descacharrización en las colonias Chinameca y Del Río, donde se recolectaron 15 toneladas de cacharros. Asimismo, se realizaron labores de fumigación y se entregaron más de 200 unidades de abate para fortalecer el control larvario y prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

"Seguimos trabajando todos los días para ofrecer servicios públicos más eficientes y una ciudad limpia, segura y ordenada", señaló el Alcalde.

El Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y la sociedad para fortalecer los servicios públicos, mejorar la infraestructura urbana y seguir construyendo una ciudad más competitiva, con mejores condiciones y oportunidades para todas y todos.