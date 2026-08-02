Policía Violeta canaliza a 15 mujeres víctimas de violencia

La Policía Violeta canalizó durante la última semana a 15 mujeres que enfrentaban situaciones de violencia familiar o de género al Centro de Justicia y Empoderamiento, donde recibieron acompañamiento para presentar su denuncia y acceder a atención especializada.

La directora de la corporación, María José Ballesteros, informó que la unidad mantiene un trabajo permanente de apoyo a las víctimas, debido a que continúa registrando un alto número de reportes relacionados con este tipo de violencia. "En efecto, sí hemos tenido muchísimos reportes y muchas canalizaciones hacia el Centro de Justicia y Empoderamiento para realizar las denuncias correspondientes. Esta semana, fácilmente tuvimos alrededor de 15 mujeres que se animaron a denunciar conforme a la ley".

La funcionaria explicó que la Policía Violeta brinda acompañamiento a víctimas durante el proceso, además de coordinarse con las instancias correspondientes para que reciban atención jurídica, psicológica y medidas de protección cuando se requiera.

Reiteró que, además de atender los reportes, la corporación da seguimiento a las rutas de atención para garantizar que las mujeres cuenten con un respaldo institucional durante su proceso legal.

Subrayó que formalizar la denuncia es un paso indispensable para que las autoridades puedan actuar conforme a derecho y otorgar las medidas de protección necesarias en los casos de violencia familiar o de género.

Finalmente, exhortó a las mujeres que sean víctimas de violencia a denunciar y solicitar apoyo, al asegurar que la Policía Violeta mantiene el acompañamiento necesario para que puedan acceder a los mecanismos de protección y atención especializada.