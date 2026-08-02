Cotizaciones de útiles escolares aumentan en Monclova

La compra de útiles escolares avanza lento en Monclova, donde las papelerías registran un incremento en las solicitudes de cotización, pero aún pocas ventas debido a que las familias buscan comparar precios antes de realizar sus compras.

El presidente de la Cámara de Comercio Arturo Valdés Pérez, informó que el movimiento comenzó con la llegada de las listas escolares, sobre todo de colegios particulares, aunque el flujo de compradores todavía es moderado. "Están llegando muchas cotizaciones, no damos abasto, las ventas sí están cayendo, pero poco; la gente primero quiere comparar precios antes de comprar".

Padres de familia han decidido anticipar la búsqueda de útiles escolares ante la situación económica, especialmente quienes deben surtir dos o más listas, por lo que revisan costos en distintos establecimientos antes de concretar la compra. Detalló que las listas de colegios particulares oscilan entre 2 mil y 3 mil pesos, mientras que las de escuelas públicas de nivel primaria tienen un costo de entre 700 y 800 pesos, dependiendo del grado y del material requerido.

Con respecto a los precios, externó que las papelerías no han aplicado nuevos incrementos durante la temporada de regreso a clases, señaló que los ajustes se realizaron entre marzo y abril de este año, pero en estos momentos se mantienen. Valdés Pérez señaló que aunque las compras se han mantenido lentas, se espera que estas aumenten a partir de este fin de semana.