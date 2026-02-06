Golden Dragon realiza jornada de contratación en Monclova

Como parte de sus estrategias para mantener el ritmo de producción, la empresa Golden Dragon llevó a cabo este viernes una jornada de contratación en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo, dirigida al área operativa de la planta.

Durante el día de ayer se llevó a cabo la jornada de contratación, la cual tuvo una buena respuesta y se realizó con el fin de cubrir las vacantes disponibles en el área de producción.

Mónica Guajardo, coordinadora de Recursos Humanos, señaló que la empresa tiene abiertas sus vacantes ante el incremento de la carga de trabajo, pero sobre todo para cubrir periodos vacacionales y procesos de rotación de personal.

Aunque no se cuenta con una cifra definida de contrataciones, se estarán evaluando los perfiles de los aspirantes conforme cumplan con los requisitos establecidos para ingresar a la empresa.

Mencionó que esta jornada no responde a algún proceso de expansión o nuevos pedidos, sino a rotación y renovación de plantilla, y aclaró que en esta ocasión las vacantes están destinadas exclusivamente para hombres.

Golden Dragon se dedica a la fabricación de tubería de cobre, actividad que ha registrado una mayor demanda, lo que ha llevado a la empresa a mantener abiertos sus procesos de contratación.

Señaló que aunque será el único día que estarán en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo, continuarán recibiendo documentación en la empresa para analizar perfiles de los aspirantes.